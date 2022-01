Serie A: approvato il nuovo protocollo, in vigore oggi?

In seguito al caos generato negli scorsi week end con partita rinviate e/o ritardate di qualche giorno a causa di molti contagiati nelle squadre di calcio, la Lega Serie A ha proposto un nuovo protocollo che è stato approvato anche dal Comitato Tecnico Scientifico e potrebbe entrare in vigore già per questo turno. Il documento eviterà le decisioni delle Asl che portavano disparità di trattamento. Il protocollo prevede che una determinata partita si giochi se in una squadra ci sono fino a 8 positivi, perché l’intero gruppo squadra viene conteggiato con 25 elementi.

In generale ogni squadra non potrà scendere in campo se avrà più del 35 % del gruppo positivo al Covid-19. Stando alle ultime notizie, sia col vecchio che col nuovo protocollo, tutte le partite in programma in questo week end si giocano.