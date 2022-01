Il Genoa esonera Shevchenko

Non è bastato ad Andriy Shevchenko trascinare il Milan ai supplementari negli ottavi di finale di Coppa Italia per salvare la panchina del Genoa. L’ucraino è stato esonerato pochi minuti fa, lunedì prossimo contro la Fiorentina in panchina andrà l’ex giocatore che qualcuno ricorderà Abdoulay Konko. Solo 3 punti è il misero bottino conquistato dall’ex C. T. dell’Ucraina in campionato sulla panchina dei liguri. Ecco il comunicato del club.

“Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi. La guida tecnica della Prima Squadra sarà affidata temporaneamente a mister Abdoulay Konko, coadiuvato da Roberto Murgita”. Come detto ieri, il Genoa preverta a convincere Labbadia a diventare il prossimo allenatore.