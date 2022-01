Sampdoria-Torino, formazioni ufficiali

Tra poco Sampdoria-Torino darà il via alla ventiduesima giornata del campionato di Serie A. D’Aversa e Juric hanno già comunicato le loro scelte. Ancora panchina per Fabio Quagliarella nei blucerchiati, liguri orfani anche del portiere titolare Audero che si è infortunato la settimana scorsa; nei granata turno di riposo per Pobega, indisponibili tra gli altri, Ansaldi e Belotti. Ecco le formazioni ufficiali.

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Bereszynski, A. Ferrari, Dragusin, Augello: Candreva, Thorsby, Rincon, Askildsen; Gabbiadini, Caputo. Allenatore: D’Aversa. A disposizione: N. Ravaglia, Saio, Ekdal, Torregrossa, Ciervo, Conti, Vieira, Quagliarella, Yepes Laut, Murru, Trimboli.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. Allenatore: Juric. A disposizione: Berisha, Gemello, Pobega, Izzo, Linetty, Zaza, Pjaca, Verdi, Djidji, Warming, Fares, Buongiorno.