Inzaghi: “Domani è una partita Scudetto,

Continua il tour de force dell’Inter che domani sera sarà di scena a Bergamo, ecco un estratto della conferenza stampa di Simone Inzaghi. “È stata una bella esperienza perché vincere il primo trofeo all’Inter insieme ai tifosi è stato bellissimo. Adesso la Supercoppa fa già parte del passato e dobbiamo sbollire l’euforia perchè a Bergamo ci aspetta una partita molto complicata. Gasperini e l’Atalanta sono tanti anni che stanno facendo bene. Negli anni il calcio si è evoluto e l’occupazione degli spazi è sempre più importante. Sarà una gara fisica e bella da vivere come la partita d’andata che è stata bellissima e con ritmi altissimi. Partita Scudetto? Assolutamente sì perchè sono quarti. E’ una squadra che si migliora continuamente”.

“Sanchez è stato determinante. Sono felice di allenarlo. L’azione che ci ha regalato la Supercoppa ha visto coinvolti quattro subentrati. Oltre il gol nelle ultime cinque partite Sanchez ne aveva fatte tre giocando nel migliore dei modi. Ho già detto che è un grande giocatore che si allena sempre per migliorarsi anche se è già un grandissimo campione. Sono contento per lui ed erano già due mesi che si è sistemato ed è una grande risorsa per l’Inter. Dybala? Ho letto alcune cose. Non mi piace parlare dei giocatori di altre squadre, parlo dei miei e sono orgoglioso di allenarli”.