Serie A, sono arrivate le decisioni del giudice sportivo sulle squalifiche per la prossima giornata. Ecco gli squalificati per la 30esima.

Sono oltre 10 squalificati in Serie A quelli previsti per la trentesima giornata di campionato nella stagione sportiva 2021/2022. Questo è il comunicato del giudice sportivo sui calciatori, società e allenatori.

Squalifica di una giornata per l’allenatore del Venezia Paolo Zanetti espulso in Venezia-Sampdoria.

Multe ai club di: Napoli (5000 euro) per la partita contro l’Udinese, L’Atalanta (2000 euro) per il match contro il Bologna e la Roma di 2000 euro per il derby contro la Lazio.

Stadio Luigi Ferraris Marassi

Giocatori espulsi che salteranno tutti una giornata: Henry del Venezia, Mari dell’Udinese e Ostigard del Genoa.

Giocatori non espulsi che salteranno una giornata: Luca Pellegrini della Juventus per ammonizione mentre che era diffidato, inoltre vengono corrisposti 2000 euro di multa al giocatore.

Luca Pellegrini quindi salterà la supersfida contro l’Inter al rientro degli impegni per la nazionali, il giocatore trova anche la multa in quanto risultante dal referto dall’arbitro come simulatore per voler ingannare il direttore di gara. Il calciatore in realtà era stato colpito ma non in maniera esagerata, ma non era da giallo.

