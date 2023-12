Attivata ufficialmente la piattaforma Piracy Shield contro i siti pirata che trasmettono la Serie A. I dettagli

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha definito i requisiti tecnici e operativi per il funzionamento della piattaforma Piracy Shield, con cui vengono bloccati i siti che diffondono illecitamente eventi sportivi live come la Serie A. La piattaforma è dunque funzionante.

Spetta ora agli operatori che forniscono l’accesso (ISP) oscurare tali siti, su segnalazione dei titolari dei diritti. Tali attività dovranno essere completate entro il 31 gennaio 2024.

