Termina 1-1 il match tra il Bologna di Thiago Motta e Genoa, valevole come 19^ giornata di Serie A: i dettagli della partita

Bologna e Genoa hanno pareggiato questa sera al Dall’Ara, spartendosi i punti in palio nella 19^ di Serie A.

Gli emiliani, reduce dalla sconfitta contro l’Udinese, sono riusciti a pareggiare 1-1 nel quinto minuto di recupero grazie a De Silvestri, bravo a capitalizzare un cross di Saelemaekers e a segnare contro l’incolpevole Martinez. Gli ospiti, che avevano fermato l’Inter nell’ultimo turno, erano passati in vantaggio al 20′ con Gudmundsson, su calcio piazzato.

Con la stessa formula, l’attaccante islandese stava per segnare nuovamente al 98′, ma la traversa ha negato la gioia. Zirkzee è rimasto a secco e, essendo stato ammonito e già in diffida, salterà la prossima partita per squalifica.

L’articolo Serie A, Bologna e Genoa non vanno oltre il pareggio proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG