Il noto cantautore Bugo, tifosi della Juve, ha rilasciato un’intervista esclusiva in cui parla del mercato bianconero e della Serie A

In esclusiva ai colleghi di Juventusnews24, Bugo parla così della Juve e di alcuni innesti che vedrebbe bene in bianconero: i due nerazzurri Bastoni e Barella.

E sempre in ottica di costruzione per il futuro, c’è qualche giocatore di altri club che porterebbe volentieri all’ombra della Mole?

«Senza fare dei nomi io partirei preservando il centrocampo, io non sono così convinto che si debba fare qualcosa in questo centrocampo. Poi ovvio, vediamo Giuntoli cosa deve fare, ovviamente una squadra è anche un’azienda quindi magari qualche movimento deve farlo per forza. Io punterei su dei giovani, mi piace molto Bastoni, così come Barella anche se non è più giovanissimo.

Però ecco, la domanda che mi faccio è se sarebbero tutti veramente necessari a questa Juventus? Non lo so…perché vedo ad esempio anche ora Rugani che sta iniziando a giocare di più sta giocando meglio. Bremer quando è in partita non fa passare nessuno. Gatti sta crescendo, ha fatto un errore grave col Sassuolo, ma è comunque in un percorso di crescita. Quindi non sono così convinto che la Juve abbia bisogno di acquistare di nuovi. Io lavorerei su quello che abbiamo e farlo crescere».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA INTEGRALE A BUGO

