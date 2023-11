Juan Cuadrado si è unito all’Inter nella scorsa sessione di mercato, ma l’infortunio lo tiene lontano dal campo: le ultime

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle condizioni di Juan Cuadrado, uno degli ultimi acquisti dell’Inter che comincia ad essere considerato un flop, dati i soli 97 minuti svolti in campo.

La speranza dei nerazzurri, si legge, è quella di poter far sedere il colombiano in panchina per il match contro il Frosinone. Il calciatore è attualmente impegnato in sedute di allenamento personalizzate, e con le convocazioni della Colombia all’orizzonte, lo staff medico dell’Inter confida nella mancata chiamata.

