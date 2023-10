Lorenzo Casini, presidente della Lega Calcio, ha così parlato dei problemi nel mondo del calcio italiano: le dichiarazioni

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato dei problemi del nostro calcio in collegamento con il Festival dello Sport. Dagli stadi (dove l’Inter è ancora legata ai problemi di San Siro) al rapporto calcio-governo.

«Se guardiamo agli stadi la tendenza nel calcio e nello sport è quella a non considerare il fatto che il calcio non è un’isola, ma è parte del sistema Paese. Se non c’è un dialogo con l’esterno, con il Governo, si rimane impantanati. Speriamo che Euro 2032 sia un’occasione. Però non può essere il pretesto e basta. Pensate davvero che oggi il problema sia il numero di squadre? Mi sembra sia un modo di spostare l’attenzione su altre cose».

CONTINUA SU CALCIONEWS24

L’articolo Serie A, Casini: «Ecco i veri problemi del calcio italiano» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG