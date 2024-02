Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato alla stampa della richiesta di maggiore autonomia della Serie A

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato alla stampa della richiesta di maggiore autonomia della Serie A. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Quando si lanciano questi proclami, bisogna stare attenti. La Premier League ha 21 azioni, 20 dei club e la 21/a spetta alla federazione. Quindi non glielo auguro alla Serie A tale situazione, non ci sono i presupposti per un’attività del genere. Dobbiamo concentrarci su attività che facciano bene al calcio. Questa proposta è distrazione di massa. Dobbiamo concentrarci sulle esigenze del calcio. Centrale non è la riforma dei campionati ma una riforma che ci faccia star bene insieme. Il calcio deve trovare sostenibilità, darsi regole».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG