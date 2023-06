Serie A, DAZN lancia l’allarme sulla pirateria sul calcio: «Persi 800 mila euro al giorno con la pirateria»

DAZN chiede al governo di accellerare sul tema pirateria sportiva. Secondo i dati riportati dal servizio streaming, i siti illegali portano via 800 mila euro a giornata all’industria calcistica Italiana, più di 24 milioni al mese. Di seguito le parole di Stefano Azzi, numero uno di DAZN Italia

«Non possiamo far affidamento solo al buon senso. Il lavoro fatto fin qui dal Governo è stato importante, le cifre sottratte ogni giorno al sistema sportivo ci dicono quanto sia necessario che il disegno di legge venga approvato in tempi brevi. Auspico già entro l’inizio della nuova stagione sportiva. La percentuale di chi ha guardato un contenuto illegalmente e si è visto oscurare la visione è appena del 17%. Serve una disposizione che blocchi siti e piattaforme illecite entro e non oltre 30 minuti dalla segnalazione»

