Serie A: domani al via la 22ma giornata

Domani sabato 15 gennaio inizia la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Questo turno si giocherà su 3 giorni, sono previste 3 gare anche lunedì 17 gennaio. Si inizia domani con Sampdoria-Torino alle 15, si prosegue con Salernitana-Lazio alle 18, per arrivare alle 20:45 con la sfida tutta bianconera Juventus-Udinese. Il giorno successivo ci saranno 4 gare tutte ad orari diversi: spicca soprattutto il posticipo Atalanta-Inter, ma è molto interessante anche la sfida tra le due sorprese Venezia-Empoli, in campo alle 15.

Lunedì Milan e Napoli giocheranno in contemporanea alle 18:30 rispettivamente in casa contro lo Spezia dell’ex Inter Thiago Motta ed in trasferta a Bologna; si chiude con Fiorentina-Genoa delle 20:45. Ricordiamo che per questa e per la prossima giornata gli spettatori ammessi allo stadio saranno solo 5000.