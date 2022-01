Milan: Calabria è guarito dal Covid

Il Milan comunica che, dopo Tomori, che nel frattempo si è infortunato ieri, è guarito dal Covid anche il difensore Davide Calabria. La positività dei due era stata comunicata il 5 gennaio, restano indisponibili ancora Romagnoli e Samu Castillejo. Questo il comunicato dei rossoneri sul terzino. “AC Milan comunica che Davide Calabria è risultato negativo al Covid 19. Il giocatore è guarito e domani sarà a disposizione dello staff tecnico”.

Può quindi sorridere Stefano Pioli che avrà Calabria per la gara di lunedì pomeriggio contro lo Spezia; tuttavia gli indisponibili restano ancora molti. Non saranno disponibili per lunedì Kjaer, Pellegri, Ballo-Tourè, Kessie, Bennacer, Tomori, Plizzari; Romagnoli e Castillejo potrebbero recuperare per lunedì. Tomori si è operato oggi al ginocchio e starà fuori un mese.