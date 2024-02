Sta per cominciare la seconda fase del campionato della Serie A femminile: ecco quando verranno ufficializzate le date

Come si legge sul sito della FIGC, sta per alzarsi il sipario sull’attesa, seconda fase del campionato di Serie A femminile. Le Inter Women attendono di conoscere data e orari delle partite, insieme alle altre squadre in lotta nella Poule Scudetto.

Nella seconda fase del campionato, le dieci squadre manterranno i punti accumulati nella prima fase, così come la differenza reti e gli scontri diretti. In caso di parità di punti tra due o più squadre al termine delle due poule, si terrà conto dei punti e della differenza reti nei quattro scontri diretti, due dalla prima fase e due dalla seconda. Le prime tre classificate alla fine della poule scudetto guadagneranno l’accesso alla UEFA Women’s Champions League 2024-2025, con un posto in più per l’Italia rispetto alla stagione precedente. L’ultima classificata nella poule retrocederà direttamente in Serie B, mentre la penultima disputerà uno spareggio promozione-retrocessione con la seconda classificata della Serie B.

Lunedì 26 febbraio, alle 12.30, verranno resi noti tutti i dettagli delle partite:

Prima giornata: 16-17 marzo

Seconda giornata: 23-24 marzo

Terza giornata: 29-30 marzo

Quarta giornata: 13-14 aprile

Quinta giornata: 20-21 aprile

Sesta giornata: 27-28 aprile

Settima giornata: 1° maggio (infrasettimanale)

Ottava giornata: 4-5 maggio

Nona giornata: 11-12 maggio

Decima giornata: 18-19 maggio

