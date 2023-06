L’ultimo turno del campionato di Serie A si è appena concluso, arrivano gli ultimi verdetti per la zona Europa e retrocessione

Anche questa stagione di Serie A è giunta al termine: questi i verdetti dopo l’ultima giornata. Napoli primo, Lazio seconda, Inter terza e Milan quarta: tutte e quattro strappano il pass per la prossima Champions League. Europa League per Atalanta e Roma. Conference League per la Juventus.

Per quanto concerne le squadre che retrocedono in Serie B: sicure già da tempo Sampdoria e Cremonese. Mentre per l’ultima squadra si dovrà ancora attendere: Spezia ed Hellas Verona hanno perso entrambe e si trovano a pari punti. Dunque si dovranno giocare la permanenza nella massima serie con uno spareggio.

L’articolo Serie A, gli ultimi verdetti: sarà spareggio tra Verona e Spezia, Atalanta e Roma in EL proviene da Inter News 24.

