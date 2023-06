Dopo l’ultima partita disputata con la maglia dell’Inter, quella giocata contro il Torino, Gagliardini ha condiviso un post

Avventura ormai conclusa quella tra Roberto Gagliardini e l’Inter. Il centrocampista andrà via alla scadenza del contratto, a giugno. Intanto arriva una pioggia di insulti da parte di alcuni tifosi nerazzurri sotto all’ultimo post relativo al match vinto contro il Torino (ultima volta che ha indossato la maglia nerazzurra).

La mezzala scrive: « …e ora tutti a Istanbul ». Sotto al post, numerosi i commenti di haters che rispondono tra cattiveria ed ironia: «Ci devi andare per forza pure tu? Non potresti fare compagnia a Correa», « A mai più CORDAZ in mezz’ora ha fatto meglio che te in 7 anni! », «Ti vedrei bene a uomini e donne», «Tranne te, spero», «Ma no, ma riposati tranquillo, nn devi scomodarti ad andarci … stai pure a Milano tranquillo che nn se la prenderà nessuno».

L’articolo Inter, Gagliardini: «E ora tutti ad Istanbul», ma arriva la pioggia di insulti nei commenti proviene da Inter News 24.

