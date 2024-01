Negli ultimi minuti di recupero, il Milan conquista la vittoria nel match della 21^ di Serie A contro l’Udinese: i dettagli

Il Milan ottiene la quarta vittoria consecutiva in campionato, superando l’Udinese 3-2 in una partita emozionante nella 21^ di Serie A.

Loftus-Cheek segna nel primo tempo per i rossoneri, ma l’incontro è segnato dall’uscita di Maignan, vittima di insulti razzisti. Dopo una sospensione di 5′, la partita riprende e l’Udinese pareggia con Samardzic. Thauvin ribalta il risultato nella ripresa per i bianconeri, ma il Milan ha la forza di rispondere con i gol di Jovic e, nei minuti di recupero, di Okafor. Con questa vittoria, i rossoneri consolidano il terzo posto in classifica, raggiungendo quota 45 punti.

