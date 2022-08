Il presidente della FIGC Gravina tira le orecchie alle squadre di Serie A per quanto riguarda l’utilizzo dei giovani

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, ai microfoni di Radio Anch’Io lo Sport, ha criticato le squadre di Serie A per lo scarso utilizzo dei giovani in queste prime giornate di campionato.

LE PAROLE – «Le prime giornate non sono state positive, ne abbiamo visti veramente pochi. Poi il 67% dei calciatori sono stranieri e questo non è un buon segno. Ci sono però alcuni club che riescono a valorizzare i nostri talenti, che non manca, e alcuni sono appetibili anche all’estero. Devo dire comunque che alcuni giovani stranieri arrivati in Serie A hanno dimostrato grandi qualità. Dobbiamo pensare poi anche alla lista dei 25, quella attuale non sta dando frutti, dovremo metterci mano».

