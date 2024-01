La Lega Serie A ha eletto il miglior allenatore del mese di dicembre del campionato: ecco di chi si tratta e le parole di Di Servio

La Lega Serie A, attraverso le parole di Luigi Di Servio, ha nominato Vincenzo Italiano come allenatore del mese di dicembre. Scansato, quindi, il tecnico dell‘Inter Simone Inzaghi.

PAROLE – «Nel mese di dicembre la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha saputo distinguersi per qualità di gioco, concretezza e organizzazione difensiva al punto di concedere una sola rete in 5 gare. Al suo secondo titolo di allenatore del mese, Italiano è ormai una garanzia di calcio spettacolo con l’ulteriore merito di saper sfruttare al meglio tutta la rosa a disposizione. La Fiorentina, in piena corsa per un posto in Champions League, è il risultato dell’ottimo lavoro del suo allenatore e della Società, che ha allestito una squadra competitiva e con una mentalità vincente».

