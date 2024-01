L’allenatore del Siviglia Enrique Sánchez Flores ha accolto nel migliore dei modi Lucien Agoumè, in prestito dall’Inter

In conferenza stampa, l’allenatore del Siviglia Enrique Sánchez Flores dà il suo benvenuto al nerazzurro Lucien Agoumè con dolci parole.

AGOUME’ – «Lo conosco perché guardo molto calcio. Non voglio cambiare la politica del club, non sono diffidente nei confronti dei ragazzi giovani, lo dice la mia storia all’Espanyol, all’Atlético e al Watford. Agoumé è preparato, ha un fisico straordinario e una condizione fisica magnifica. Deve conoscerci un po’ di più e spero di integrarlo al più presto in rosa. Aiuta molto il fatto che parli spagnolo e si capisca con i suoi compagni»

