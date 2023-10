In campionato l’Inter è a tutti gli effetti la squadra più corretta della Serie A analizzando cartellini gialli e possibili espulsioni

Per quanto l’Inter sia una squadra tanto competitiva quanto grintosa, dall’altra parte c’è un dato molto importante per i nerazzurri: attualmente la squadra più corretta del campionato italiano.

I nerazzurri infatti sono in testa per squadra corretta del campionato con solo 9 gialli presi e nessuna espulsione subita. Un dettaglio ovviamente non scontato.

L’articolo Serie A, la squadra più corretta è l’Inter. Ecco perché proviene da Inter News 24.

