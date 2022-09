Serie A: è di Lorenzo Colombo il miglior gol del mese di agosto. Premiata la rete contro il Napoli

Lorenzo Colombo, attaccante del Milan in prestito al Lecce, ha vinto il premio per il miglior gol in Serie A del mese di agosto. Premiata la sua rete messa a segno contro il Napoli, la sua prima nel campionato italiano.

