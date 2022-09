Ritorna senza soluzione di continuità la Serie A con un sabato da brividi: Milan Inter in mezzo alle sfide del Franchi e dell’Olimpico

Non sarà di certo un sabato qualunque quello della Serie A, giunta al suo quinto turno di una bollente estate. Dopo le fatiche dell’infrasettimanale e prima dei vagiti delle coppe europee, ecco una decina di ore che potrebbe regalarci indicazioni interessanti per le posizioni di vertice.

Si comincia alle 15 con l’infinita rivalità tra Fiorentina e Juve. La partita, ovviamente, sempre e comunque di Dusan Vlahovic (che però pare orientato verso la panchina) sin qui faro bianconero insieme al rientrante Di Maria. La truppa di Max Allegri non ha ancora convinto sul piano del gioco e dei risultati, l’incrocio del Franchi l’occasione ghiotta per cambiare marcia anche se il pensiero Paris Saint Germain sarà incombente. E oltretutto la Viola vorrà riscattare il lungo digiuno da gol.

Alle 18 ecco poi l’atteso derby della Madonnina, con l’Inter a precedere il Milan di una lunghezza ma senza Lukaku e con forse meno certezze rispetto ai rossoneri. Pioli si attende segnali di crescita da Leao e De Ketelaere, Inzaghi si aggrappa alla vena incessante di Lautaro Martinez.

In serata, per concludere, ecco Sarri di fronte al suo passato cercando quella continuità che la Lazio non ha mai avuto. Discorso in qualche modo assimilabile al Napoli di Spalletti, reduce dal clamoroso pareggio al Maradona contro il Lecce complica anche il robusto turnover. Errori da non ripetere per concorrere allo Scudetto.

