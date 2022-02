Il mister nerazzurro, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei giocatori convocati per la super sfida di Serie A contro il Napoli.

Vigilia di campionato per l’Inter, che domani, alle ore 18, affronterà il Napoli di Luciano Spalletti allo stadio “Diego Armando Maradona”. Si tratta di uno snodo cruciale nella stagione delle due squadre: in palio, infatti, ci sono punti pesantissimi in chiave Scudetto. In vista del big match di Serie A, il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei calciatori che prenderanno parte alla trasferta in Campania.

Serie A, Napoli-Inter: i convocati di Inzaghi

Portieri: Handanovic, Radu, Cordaz.

Difensori: De Vrij, Kolarov, Ranocchia, Dimarco, D'Ambrosio, Darmian, Skriniar.

Centrocampisti: Dumfries, Gagliardini, Perisic, Calhanoglu, Vidal, Barella, Carboni, Brozovic.

Attaccanti: Sanchez, Dzeko, Lautaro, Caicedo.

