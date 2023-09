Serie A: Napoli ko con la Lazio, vince l’Atalanta! I risultati. Gasperini affonda il colpo in casa, Sarri conquista i primi tre punti

Il Napoli perde in casa contro la Lazio per 2-1: apre Luis Alberto di tacco, pareggia subito Zielinski, poi chiude i conti Kamada, ex obiettivo del Milan.

In contemporanea, l‘Atalanta affossa il Monza per 3-0: a segno Ederson e doppietta di Scamacca, altro nome del mercato rossonero.

