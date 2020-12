La decima giornata del campionato 2020-2021 di Serie A comincia oggi con ben tre anticipi in tre orari diversi. I primi a scendere in campo saranno Spezia e Lazio, che si affronteranno a partire dalle ore 15. Dalle 18 ci sarà l’attesissimi derby Juventus-Torino e alle 20:45 c’è l’anticipo serale tra Inter e Bologna.

Prima degli anticipi la situazione in classifica vede il Milan al comando con 23 punti, irraggiungibile per tutti questa settimana, seguito da Inter e Sassuolo che ne hanno 18 punti, poi Juve, Napoli e Roma, tutte a 17, mentre il Verona ne ha 15, Atalanta e Lazio 14, Bologna 12, Sampdoria e Cagliari 11, Udinese, Spezia e Benevento 10, Parma 9m Fiorentina 8 e in zona retrocessione troviamo Inter (6), Genoa (5), e Crotone (2). Tutte le squadre hanno disputato tutte e nove le precedenti gare di campionato.

Spezia-Lazio ore 15, le probabili formazioni

Spezia-Lazio dà dunque il via alla decima giornata con il primo anticipo in programma. Come abbiamo visto, la Lazio è nona in classifica con 14 punti, frutto di quattro vittorie, due pareggi e tre ko, mentre lo Spezia è quattordicesimo con 10 punti, ottenuti grazie a due vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. La Lazio è reduce in campionato dal ko interno contro l’Udinese per 3-1 e in Europa dal pareggio esterno con il Borussia Dortmund per 1-1 in Champions League, competizione in cui è a un passo dagli ottavi di finale. L’ultimo precedente tra Lazio e Spezia è un’amichevole del 24 luglio 2013 che vide i biancocelesti vincere per 3-0.

Probabili formazioni di Spezia-Lazio:

Spezia (4-3-3): Provedel; Salva Ferrer, Terzi, Erlic, Bastoni; Estevez, M. Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.

All. Italiano

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; A.Pereira, Immobile.

All. S. Inzaghi

Juventus-Torino ore 18, le probabili formazioni

Quello di oggi, nel tardo pomeriggio, è il derby numero 201 in totale nella lunghissima storia di Juventus e Torino, cominciata agli inizi del ‘900. I bianconeri sono quarti con 17 punti, a -6 dalla capolista Milan, i granata sono terzultimi con soli 6 punti. La Vecchia Signora in campionato è l’unica, insieme ai rossoneri, a non aver ancora perso neanche una partita, he ha invece pareggiate cinque e vinte quattro. Il Torino, invece, ha finora rimediato un solo successo, tre pareggi e cinque ko. Nella scorsa giornata di campionato la Juve, a sorpresa, ha pareggiato sul campo del Benevento di Pippo Inzaghi per 1-1, poi, però, si è prontamente riscattata in Champions League dove, nonostante sia già matematicamente qualificata agli ottavi di finale, ha ottenuto una convincente vittoria per 3-0 in casa contro la Dinamo Kiev. Il Torino, invece, è reduce dal pareggi in campionato per 2-2 in casa contro la Sampdoria. L’ultimo precedente risale al 4 luglio scorso quando la Juve ha vinto in casa per 4-1.

Probabili formazioni del derby n° 201 Juventus-Torino:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, C. Ronaldo.

All. Pirlo

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Rodriguez; Zaza, Belotti.

All. Giampaolo

Inter-Bologna ore 20:45, le probabili formazioni

A chiudere il sabato degli anticipi ci penseranno Inter e Bologna, che scenderanno in campo alle 20:45. I nerazzurri al momento sono secondi in classifica con gli stessi punti del Sassuolo e a -5 dai cugini del Milan, mentre i rossoblù sono al decimo posto con 12 punti. I padroni di casa hanno finora ottenuto cinque vittorie, tre pareggi e una sconfitta, mentre gli uomini di Mihajlovic hanno raccolto quattro vittorie e cinque sconfitte e non hanno ancora mai pareggiato. In campionato l’Inter ha vinto la scorsa giornata per 3-0 in trasferta contro il Sassuolo, mentre in Champions League si è imposta 3-2 sul campo del Borussia Monchengladbach, ma è sempre ultima nel suo girone e per gli ottavi serve un miracolo. Il Bologna ha giocato l’ultima partita lo scorso 29 novembre in casa contro il Crotone, vincendo per 1-0. L’ultimo precedente tra Inter e Bologna è quello dello scorso 5 luglio, sempre a San Siro, ma a vincere furono gli emiliani per 2-1.

Probabili formazioni di Inter-Bologna:

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Sanchez.

All. Conte

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Sansone, Soriano, Barrow; Palacio.

All. Mihajlovic