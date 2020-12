Inter-Bologna: il campionato prima della tempesta!

L’Inter esce vittoriosa dalla sfida contro il Borussia Mönchengladbach e mantiene accesa la speranza di qualificazione agli ottavi di Champions League.

Prima dell’ultima partita contro lo Shaktar Donetsk dove gli uomini di Conte si giocheranno il dentro o fuori dalla massima competizione europea, c’è l’ostacolo Bologna da superare.

Il Bologna, guidato dal condottiero Siniša Mihajlović, ha iniziato il campionato con enormi difficoltà vincendo solo una partita nelle prime 5 gare. Ha trovato poi il ritmo e la giusta fiducia posizionandosi a metà classifica, con un buon equilibrio di squadra per evitare la retrocessione, affidandosi ad uno dei tanti doppi ex della gara: Rodrigo Palacio.

Il Bologna ha trovato nel Trenza il suo leader, importante anche quando vestiva la maglia nerazzurra. Per Palacio sono cinque le stagioni trascorse a Milano. Nonostante un’Inter, post triplete, che andava in affanno con qualsiasi avversario l’argentino ha lasciato nei cuori dei tifosi nerazzurri un ottimo ricordo collezionando 58 reti e 31 assist oltre a quello spirito di sacrificio che lo vedeva correre anche in fase difensiva fino al novantacinquesimo minuto.

L’Inter comanda la classifica del miglior attacco in campionato con 23 reti all’attivo, 17 delle quali sfornate dalla LuLa che si conferma fondamentale anche quest’anno in termini realizzativi.

Turnover per Conte: D’Ambrosio e Perisic ritrovano la maglia da titolare sostituendo rispettivamente Škriniar e Young. A riposo anche Barella e Lautaro. Il centrocampista italiano ha riscontrato un affaticamento al polpaccio e difficilmente verrà messo a rischio in vista della partita di Champions mentre sono da valutare le condizioni del Toro che ha preso un duro pestone sul piede.

Entrambe le condizioni dei giocatori non preoccupano, saranno sicuramente recuperati entro mercoledì.

Recuperare le forze senza sottovalutare l’avversario, tre punti per dare serenità all’ambiente e poi testa alla Champions League: ci sono gli ottavi da conquistare!

INTER-BOLOGNA

Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Sanchez. Allenatore: Antonio Conte

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Sansone, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Siniša Mihajlović

Quando e come seguire il match:

La gara si giocherà martedì 05 Dicembre allo Stadio Giuseppe Meazza, Milano.

