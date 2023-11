Il match di Serie A tra Lecce e Milan, terminato 2-2, ha visto anche gli infortuni di Leao e Calabria: ecco la prima diagnosi

Dopo l’amaro pareggio sul campo del Lecce nella 12^ giornata di Serie A, il Milan deve anche far fronte agli infortuni di Leao e Calabria.

Come appreso da Milannews24, Per Leao si tratta di un risentimento al flessore destro, mentre per Calabria di un affaticamento flessore sinistro. Entrambi i rossoneri si sottoporranno a una risonanza prima di rispondere alla convocazione delle rispettive nazionali.

L’articolo Serie A, prima diagnosi per Leao e Calabria dopo il Lecce proviene da Inter News 24.

