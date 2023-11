Nel recupero del match della Liga con l’Almeria, la Real Sociedad, rivale dell’Inter in Champions, ha conquistato la vittoria

Anche in campionato la Real Sociedad, rivale dell’Inter in Champions, continua a far bene. Un match incandescente quello con l’Almeria, che ha regalato diversi colpi di scena.

L’Almeria è passata in vantaggio dopo 60′ con il gol di Oyarzabal: la Real Sociedad ha risposto poco dopo col pareggio di Arribas al 76′.

Solo nel recupero la Real riesce ad avere la meglio con il rigore trasformato da Fernandez e il tris messo a segno da di Zubimendi.

L’articolo Eurorivali Inter, la Real Sociedad piega l’Almeria 1-3 proviene da Inter News 24.

