Si è aperta con il lunch match tra Inter e Crotone la 15.a giornata di Serie A. Alle 12:30 i nerazzurri di Antonio Conte hanno travolto i calabresi di Giovanni Stroppa con il punteggio tennistico di 6-2. E dire che la partita non si era messa benissimo per i padroni di casa, con il Crotone in vantaggio grazie ad un colpo di testa di Zanellato nei minuti iniziali. L’Inter firma il sorpasso con Lautaro Martinez e un’autorete di Marrone, ma prima dell’intervallo Golemic su rigore pareggia i conti. Nella ripresa, è solo Inter: Lautaro va in gol altre due volte, ma alla sagra partecipano anche Lukaku e Hakimi.

Serie A: i risultati della 15.a giornata

Inter-Crotone 6-2

15:00 Atalanta – Sassuolo

15:00 Cagliari – Napoli

15:00 Fiorentina – Bologna

15:00 Genoa – Lazio

15:00 Parma – Torino

15:00 Roma – Sampdoria

15:00 Spezia – Verona

18:00 Benevento – Milan

20:45 Juventus – Udinese