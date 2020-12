Potremmo quasi definirlo il big match della 15ª giornata di Serie A, visto che è l’unica sfida di questo turno tra due squadre di alta classifica: parliamo di Atalanta-Sassuolo, una partita tra due “provinciali di successo”, che non hanno paura di misurarsi anche con le big.

L’Atalanta ricopre questo ruolo ormai da anni, ma il Sassuolo in questa stagione ha sorpreso tutti, presentandosi come una sorta di “nuova Atalanta”, e naviga beato in zona Champions League, anche se bisogna vedere fino a quando riuscirà a resistere in quella parte della classifica altamente competitiva.

Il 2021 si apre dunque con il 15° turno di andata della Serie A che, evento rarissimo, vedrà tutte le partite in programma disputarsi in un unico giorno, domenica 3 gennaio, senza il solito spezzatino. Una necessità visto che le squadre sono reduci dalla breve sosta di Natale e Capodanno e visto anche che poi dovranno tornare in campo il giorno dell’Epifania per la 16ª giornata che è un turno infrasettimanale, anch’esso con dieci partite in un solo giorno.

Domenica si comincia con il lunch match tra Inter e Crotone alle 12:30 e si prosegue con altri sette match alle ore 15, tra cui, appunto, Atalanta-Sassuolo, mentre alle 18 sarà la volta della capolista Milan che inizia l’anno in trasferta sul campo del Benevento, allenata dal suo storico ex Pippo Inzaghi. Poi in serata, alle 20:45, il posticipo è tra le bianconere Juventus e Udinese.

Al momento in classifica tutte le squadre hanno disputato 14 partite, eccetto quattro, perché Udinese-Atalanta rinviata per pioggia sarà recuperata il 20 gennaio, mentre Juventus-Napoli, inizialmente assegnata ai bianconeri con un 3-0 a tavolino, sarà recuperata, ma non si sa ancora quando. Inoltre il Napoli, senza più il punto di penalità che gli era stato inflitto per non essersi presentato all’Allianz Stadium per i casi di Covid in squadra, ora è a +1 rispetto alla Juve e a -9 dal Milan.

Programma della 15ª giornata di Serie A del 3 gennaio 2021:

Ore 12:30, Inter-Crotone

Ore 15:00

Atalanta-Sassuolo

Cagliari-Napoli

Fiorentina-Bologna

Genoa-Lazio

Parma-Torino

Roma-Sampdoria

Spezia-Verona

Ore 18:00, Benevento-Milan

Ore 20:45, Juventus-Udinese