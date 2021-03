Serie A, risultati 25.a giornata: pari per Napoli e Milan, Atalanta forza 5

Dopo l’anticipo di ieri sera tra Juventus e Spezia (3-0), prosegue il menu della 25.a giornata di Serie A che ha visto la mancata disputa di Lazio-Torino per l’assenza dei granata all’Olimpico, bloccati dall’Asl di riferimento. Nell’anticipo delle 18:30 tra Sassuolo e Napoli è finita 3-3 al termine di una gara ricca di emozioni. La partita si sblocca al 34’ in virtù dell’autorete di Maksimovic sugli sviluppi di una punizione di Berardi. Gli ospiti trovano il pari con Zielinski, ma al 46’ Berardi firma il nuovo sorpasso. Nella ripresa, dopo due legni del Sassuolo, è il Napoli ad andare in gol con Di Lorenzo per il 2-2, poi nel finale succede di tutto. Rigore per i partenopei al 90’ con Insigne che firma il 2-3, ma c’è ancora tempo per la follia di Manolas che causa un penalty al 94’ e Caputo un minuto dopo firma il definitivo 3-3.

Alle 20:45 l’Atalanta fa un sol boccone del nuovo Crotone di Cosmi: Gosens apre le marcature al 13′, ma Simy pareggi i conti al 23′. Nella ripresa solo gol nerazzurri: al 48′ segna Palomino, ma dopo due minuti tocca a Muriel; chiudono i conti Ilicic al 58′ e Miranchuk all’85’.

Tonfo casalingo del Benevento di Filippo Inzaghi contro il Verona di Juric: la gara si decide già nel primo tempo grazie alle reti di Faraoni (25′) e Foulon (34′, autogol), nella ripresa Lasagna firma il tris al 50′.

Seconda vittoria consecutiva per il nuovo tecnico del Cagliari Leonardo Semplici: una rete dell’ex juventino Rugani al 19′ consegna ai sardi contro il Bologna di Mihajlovic altri tre punti importantissimi in chiave salvezza.

Beffa nel finale per la Fiorentina di Cesare Prendelli: dopo un primo tempo a reti bianche, nella ripresa Spinazzola prima porta in vantaggio la Roma, poi è protagonista dell’autorete del pari, ma al 90′ i giallorossi strappano i tre punti con Diawara.

Finisce in parità il derby di Genova tra Genoa e Sampdoria: al 52′ Zappacosta porta in vantaggio il Grifone, ma al 77′ Tonelli agguanta il pari che arriverà fino al triplice fischio finale.

Si conclude con il medesimo punteggio la sfida di San Siro tra Milan e Udinese: una papera di Donnarumma al 68′ consente a Becao di portare in vantaggio i friulani, ma al 97′ Kessie su rigore la riagguanta. Domani sera il posticipo tra Parma e Inter al Tardini.

Serie A, 25.a giornata: i risultati

Lazio-Torino (non disputata)

Juventus-Spezia 3-0

Sassuolo-Napoli 3-3

Atalanta-Crotone 5-1

Benevento-Verona 0-3

Cagliari-Bologna 1-0

Fiorentina-Roma 1-2

Genoa-Sampdoria 1-1

Milan-Udinese 1-1

Giovedì

20:45 Parma-Inter

Classifica Serie A 2020-2021

Inter 56

Milan 53

Juventus 49*

Atalanta 49

Roma 47

Napoli 44*

Lazio 43

Verona 38

Sassuolo 36*

Sampdoria 31

Bologna 28

Udinese 29

Genoa 27

Fiorentina 25

Benevento 25

Spezia 25

Cagliari 21

Torino 20*

Parma 15

Crotone 12

* una partita in meno