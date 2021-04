Serie A, risultati anticipi 31.a giornata: vincono Udinese, Samp e Sassuolo

La Serie A giunge alla 31.a giornata, la 12.a del girone di ritorno. Alle 15:00 si sono giocate due sfide salvezza: Crotone-Udinese e Sampdoria-Verona. Allo Scida l’Udinese di Luca Gotti si è imposta per 2-1 grazie alla doppietta di De Paul (in mezzo il rigore dei padroni di casa trasformato da Simy), che è stato anche espulso nel finale per un bruttissimo fallo su Molina. La situazione dei calabresi, ultimi con 15 punti è ormai disperata.

A Marassi, invece, la Sampdoria di Claudio Ranieri ha avuto la meglio per 3-1 sull’Hellas Verona in rimonta. Al vantaggio ospite di Lazovic nel primo tempo, hanno risposto nella ripresa le reti di Jankto, Gabbiadini (su rigore) e Thorsby. I blucerchiati sono ormai prossimi alla salvezza matematica.

Il match iniziato alle 18:00 ha visto il Sassuolo prevalere al Mapei Stadium per 3-1 contro la Fiorentina. Sono i viola allenati da Beppe Iachini a portarsi in vantaggio nel primo tempo con un gran gol di Bonaventura. E’ solo un fuoco fatuo, però, perché nella ripresa i neroverdi si scatenano: Berardi mette a segno una doppietta su rigore (entrambi falli ingenui dei viola), poi la chiude il promettente Maxime Lopez.

Succede di tutto alla Sardegna Arena tra Cagliari e Parma. Gli ospiti si portano in doppio vantaggio con Pezzella e Kucka, ma prima dell’intervallo Pavoletti accorcia le distanze per il Cagliari. Nella ripresa Man sigla l’1-3 in favore del Parma, ma prima Marin accorcia le distanze poi in pieno recupero prima Pereiro poi l’ex Cerri ribaltano il risultato per il definitivo 4-3.

Serie A, 31.a giornata: i risultati di oggi

Crotone-Udinese 1-2

Sampdoria-Verona 3-1

Sassuolo-Fiorentina 3-1

Cagliari-Parma 4-3

Classifica Serie A 2020-2021

Inter 74

Milan 63

Juventus 62

Atalanta 61

Napoli 59

Lazio 55

Roma 54

Sassuolo 46*

Verona 41*

Sampdoria 39*

Udinese 36*

Bologna 34

Genoa 32

Spezia 32

Fiorentina 30*

Benevento 30

Torino 27

Cagliari 25*

Parma 20*

Crotone 15*