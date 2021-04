Si completa oggi la 31a giornata di Serie A, la 12a del girone di ritorno. Ieri si sono giocati quattro anticipi, di cui due alle ore 15:00: l’Udinese ha ottenuto un’importante vittoria a Crotone per 1-2, inguaiando definitivamente i calabresi, praticamente condannati alla Serie B; la Sampdoria ha avuto la meglio a Marassi del Verona per 3-1. Alle 18:00, invece, il Sassuolo ha battuto in rimonta per 3-1 la Fiorentina al Mapei Stadium, mentre nel match serale è successo di tutto alla Sardegna Arena. Il Cagliari ha battuto il Parma per 4-3 rimontando da 1-3 e mettendo a segno due reti nel recupero con Pereiro (91’) e Cerri (94’).

Milan-Genoa 2-1

Il Milan batte il Genoa per 2-1 a San Siro e sale a quota 66 punti, accorciando in classifica sull’Inter. I rossoneri si portano in vantaggio subito con Rebic, ma prima dell’intervallo vengono raggiunti da un’inzuccata dell’ex Destro. Nella ripresa la sfortunata autorete di Scamacca riporta il Milan in vantaggio, ma nel finale due salvataggi sulla linea negano la gioia del pari al Grifone.

Atalanta-Juventus 1-0: il tabellino

MARCATORI: 87′ Malinovskyi

ATALANTA (3-5-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maelhe (72′ Malinovskyi), Freuler, Pessina (46′ Pasalic), De Roon, Gosens; Muriel (68′ Ilicic), Zapata. A disposizione: Rossi, Sportiello, Sutalo, Caldara, Ruggeri, Kovalenko, Miranchuk, Lammers. Allenatore: Gasperini

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie (77′ Arthur), Bentancur, Rabiot, Chiesa (58′ Danilo); Dybala (68′ Kulusevski), Morata. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Bonucci, Demiral, Frabotta, Ramsey, Felix Correia. Allenatore: Pirlo

AMMONITI: 72′ Bonucci (per proteste dalla panchina), 78′ Gosens, 79′ Malinovskyi, 82′ Djimsiti, 90+3′ Freuler

Bologna-Spezia 4-1: il tabellino

MARCATORI: 12′ rig. Orsolini (B), 18′ Barrow (B), 34′ Ismajli (S), 55′ e 60′ Svanberg (B)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (81′ Mbaye), Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg (65′ Skov Olsen); Orsolini (65′ Dominguez), Soriano (81′ Sansone), Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic (74′ Terzi), Ismajli, Bastoni (74′ Marchizza); Sena (65′ Acampora), Ricci, Maggiore; Verde (65′ Agudelo), Nzola, Gyasi. Allenatore: Italiano

AMMONITI: Bastoni, Soumaoro

Lazio-Benevento 5-3: il tabellino

MARCATORI: Depaoli (A) 10′; Immobile 21′; Correa (R) 36′; Sau 44′; Montipò (A) 48′; Viola (R) 63′; Glik 84′;

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva (56′ Parolo), Luis Alberto (69′ Akpa Akpro (85′ Hoedt)), Fares (56′ Lulic); Correa (69′ Muriqi), Immobile.

A disposizione: Strakosha, Alia, Hoedt, Patric, Musacchio, Cataldi, Akpa Akpro, Parolo, Lulic, A. Pereira, Muriqi. Allenatore: Farris

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Depaoli, Glik, Barba, Letizia (56′ Caldirola); Insigne, Schiattarella (56′ VIola), Ionita (77′ Iago Falque), Improta; Sau (46′ Dabo), Gaich (56′ Lapadula).

A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Caldirola, Pastina, Tello, Dabo, Viola, Hetemaj, Iago Falque, Lapadula, Di Serio. Allenatore: F. Inzaghi.

AMMONITI: Montipò; Schiattarella; Glick; Akpa Akpro; Parolo;

Torino-Roma 3-1: il tabellino

MARCATORI: pt. 3′ Mayoral (R), st. 12′ Sanabria (T), 26′ Zaza (T), 45’+2 Rincon (T)

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda (dal 18′ st. Singo), Lukic (dal 26′ st. Rincon), Mandragora, Verdi (dal 37′ st. Baselli), Ansaldi; Sanabria (dal 26′ st. Zaza), Belotti. A disposizione: Ujkani, Sava, Lyanco, Gojak, Rodriguez, Bonazzoli, Murru, Linetty, Buongiorno. Allenatore: Nicola

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibañez, Cristante, Fazio; Reynolds (dal 30′ st. Karsdorp), Villar (dal 37′ st. Pastore), Veretout (dal 19′ st. Diawara), Peres; Pedro (dal 1′ st. Mkhitaryan), Perez; Mayoral (dal 30′ st. Dzeko). A disposizione: Pau Lopez, Fuzato, Juan Jesus, Santon, Mancini, Calafiori. Allenatore: Fonseca

AMMONITI: st. 6′ Nkoulou (T), 20′ Verdi (T), 29′ Diawara (R)

ESPULSI: st. 41′ Diawara (R) per doppia ammonizione

Serie A, risultati 31a giornata

Crotone-Udinese 1-2

Sampdoria-Verona 3-1

Sassuolo-Fiorentina 3-1

Cagliari-Parma 4-3

Milan-Genoa 2-1

Atalanta-Juventus 1-0

Bologna-Spezia 4-1

Lazio-Benevento 5-3

Torino-Roma 3-1

Napoli-Inter (in corso)

Classifica Serie A 2020-2021

Inter 74

Milan 66*

Atalanta 64

Juventus 62

Napoli 59

Lazio 58

Roma 54

Sassuolo 46*

Verona 41*

Sampdoria 39*

Bologna 37

Udinese 36*

Genoa 32*

Spezia 32

Fiorentina 30*

Benevento 30

Torino 30

Cagliari 25*

Parma 20*

Crotone 15*