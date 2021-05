Serie A, risultati 35.a giornata: Juve-Milan il posticipo delle 20:45

Si completa oggi la 35.a giornata di Serie A. Negli anticipi di ieri, il Napoli di Gennaro Gattuso ha ottenuto un’importante vittoria in chiave Champions League: 1-4 allo Spezia, che ora si trova ancora più impelagato nella lotta per non retrocedere. Pari e patta tra Udinese e Bologna alla Dacia Arena (1-1), con bianconeri e rossoblu emiliani che hanno ormai poco da chiedere a questa stagione. Festeggia lo scudetto a San Siro l’Inter di Antonio Conte, che travolge la Sampdoria di Claudio Ranieri (5-1), ormai con la testa in vacanza. Nel match serale, invece, la Fiorentina compie un passo importante verso la salvezza battendo la Lazio per 2-0. I biancocelesti dicono sostanzialmente addio alla lotta Champions.

Genoa-Sassuolo 1-2

A Marassi il Sassuolo di Roberto De Zerbi batte il Genoa per 1-2 e ora sogna l’Europa. Al 14’ Raspadori porta in vantaggio i neroverdi, mentre nella ripresa al 66’ arriva il raddoppio di Berardi. All’85’ il Genoa riapre la gara con un gran gol di Zappacosta, ma non c’è più tempo per la rimonta. Il Sassuolo scavalca momentaneamente la Roma salendo a 56 punti, mentre il Genoa rimane a quota 36, pericolosamente vicino al terzultimo posto.

Serie A: risultati 35.a giornata

Spezia-Napoli 1-4

Udinese-Bologna 1-1

Inter-Sampdoria 5-1

Fiorentina-Lazio 2-0

Genoa-Sassuolo 1-2

15:00 Benevento-Cagliari

15:00 Parma-Atalanta

15:00 Verona-Torino

18:00 Roma-Crotone

20:45 Juventus-Milan

Classifica Serie A 2020-2021

Inter 85

Napoli 70

Atalanta 69

Juventus 69

Milan 69

Lazio 64*

Sassuolo 56

Roma 55

Sampdoria 45

Hellas Verona 42

Udinese 40

Bologna 40

Fiorentina 38

Genoa 36

Torino 34*

Spezia 34

Cagliari 32

Benevento 31

Parma 20

Crotone 18