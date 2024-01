Serie A, rivoluzione in FIGC: si vota per l’abolizione del diritto di veto! Le ultime sullo scenario che avrebbe del clamoroso

Possibile rivoluzione in Serie A e in FIGC dopo l’incontro di questa mattina a Roma tra Gabriele Gravina e i presidenti delle big. E’ prevista per l’11 marzo un’assemblea generale in cui si metterà al voto l’abolizione del diritto di veto, che consente alle quattro leghe (A, B, C e D) di bloccare un’eventuale riforma. A rivelarlo è Sportitalia.

L’obiettivo della FIGC è quello di snellire la burocrazia. Sarebbero circa 8-9 le squadre di Serie A che spingerebbero per tale scenario. Cosa comporterebbe l’eventuale abolizione del diritto di veto? Ci sarebbe una sorta di processo unidirezionale della FIGC nei confronti delle decisioni del calcio italiano.

L’articolo Serie A, rivoluzione in FIGC: si vota per l’abolizione del diritto di veto! Le ultime proviene da Inter News 24.

