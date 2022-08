Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha parlato in vista dell’inizio della nuova stagione di Serie A: le dichiarazioni

Gianluca Rocchi ha parlato ai microfoni de Il Messaggero dell’inizio della Serie A. Le parole del designatore arbitrale.

VAR A CHIAMATA – «Noi ci adattiamo alle decisioni dell’Ifab, che in materia si e già espresso e per il momento non ha intenzione di aprire il VAR a chiamata. Per il tempo effettivo sono assolutamente favorevole, anzi mi auguro che venga introdotto quanto prima. Il tempo uguale per tutte le squadre avrebbe un significato di giustizia ed equilibrio. Inoltre ci toglierebbe un grande problema, perché eviteremo battaglie’ per perdite di tempo».

INTERVISTE AGLI ARBITRI – «Gli arbitri sono tutti pronti, perché abbiamo ragazzi attenti, preparati, che studiano e mediamente hanno una cultura superiore agli arbitri di un tempo. Pertanto più che sulla nostra preparazione, la domanda dovrebbe essere girata a chi pone le domande, per sapere se l’intenzione è quella di conoscere le decisioni o fare polemica. Io sono per la trasparenza totale. Ogni volta che spieghiamo, i risultati sono positivi».

COSA MIGLIORARE – «Primo: comunicazione arbitro-VAR. Secondo: migliorare i comportamenti degli occupanti delle panchine. Terzo: una spinta ancora maggiore verso i giovani che sono il futuro, non solo dell’AIA ma del calcio italiano in generale. Su rigori cercheremo di essere più rigidi nel concederne ancora alcuni in meno, anche se siamo soddisfatti del lavoro fatto. Sui provvedimenti disciplinari non dipenderà da noi ma dal comportamenti di chi scenderà in campo».

L’articolo Serie A, Rocchi: «Arbitri tutti pronti. Nuove introduzioni? Ecco cosa pensiamo» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG