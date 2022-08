Jurgen Klinsmann analizza l’attuale situazione della “sua” Inter. Queste le parole dell’ex calciatore tedesco

Jurgen Klinsmann, ex attaccante dell’Inter, alla Gazzetta dello Sport ha analizzato l’attuale situazione della formazione nerazzurra.

RITORNO LUKAKU – «Non sono stupito che Romelu Lukaku sia tornato a Milano, anzi gli do il bentornato nella sua vera casa. Ma bisogna anche aggiungere che niente è scontato… Un pizzico di rischio c’è: anche se è passato solo un anno, questa è un’altra Inter, che gioca in maniera diversa e ha fatto una grande stagione con altri attaccanti come Dzeko e Correa. Adesso per noi interisti sarà importante capire come Romelu si metterà a disposizione ripartendo da zero dentro un sistema diverso: segnando, ci deve riconquistare. Ma non ho dubbi che succederà: è tornato per essere di nuovo felice».

CONTINUA A LEGGERE SU INTERNEWS24

L’articolo Klinsmann: «Il ritorno di Lukaku all’Inter non mi sorprende» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG