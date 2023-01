L’elenco dei calciatori fermati per un turno dal Giudice Sportivo

Nel fine settimana tra venerdì e lunedì si giocherà la 18a giornata di campionato. L’Inter non ha alcun giocatore con lesioni da segnalare, ma solo lievi dolori muscolari per Barella e Calhanoglu. I due giocatori stanno svolgendo lavoro individuale e sono in dubbio per la partita contro il Verona, ma dovrebbero essere disponibili per la Supercoppa. Il recupero di Lukaku sarà valutato. Il Milan recupera Messias, ma per la partita contro il Lecce dovrà fare a meno di Tonali, che è stato squalificato.

Il Giudice Sportivo ha deciso di squalificare otto calciatori per la 18a giornata di Serie A. Questi calciatori non potranno partecipare al prossimo turno di campionato. Gli otto calciatori squalificati sono Daniliuc della Salernitana, Lazzari della Lazio, Rincon della Sampdoria, Tonali del Milan, Ibanez della Roma, Medel del Bologna, Dominguez del Bologna e Sernicola della Cremonese.

Serie A, il calendario del prossimo turno: la 18^ giornata

La settimana prossima ci sarà una importante giornata di campionato di Serie A, la 18a giornata, che è la penultima partita dell’andata. Il turno si giocherà in quattro giorni, dal venerdì 13 al lunedì 16 e si aprirà con il big match tra Napoli e Juventus, in programma alle 20.45 come anticipo del venerdì.

Il sabato 14 ci saranno altre tre partite, iniziando con il derby lombardo tra Cremonese e Monza alle 15, poi il Milan giocherà contro il Lecce alle 18 e la partita serale alle 20.45 tra Inter e Verona a San Siro sarà trasmessa su Sky.

Domenica 15 ci sarà un’altra partita in diretta su Sky alle 12.30 tra Sassuolo e Lazio e si proseguirà con altri due match alle 15: Torino-Spezia e Udinese-Bologna. La giornata continua alle 18 con Atalanta-Salernitana e alle 20.45, all’Olimpico, la Roma ospiterà la Fiorentina.

La 18a giornata si concluderà lunedì 16 gennaio alle 20.45 con la partita tra Empoli e Sampdoria, anche questa trasmessa su Sky.

