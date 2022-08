Ancora nessun punto in Serie A per il Monza di Berlusconi e Galliani: sconfitta per 2-1 contro l’Udinese

Ancora nessun punto conquistato dal Monza di Berlusconi e Galliani in quest’avvio di campionato.

La formazione brianzola, nell’anticipo del venerdì, ha collezionato la terza sconfitta in tre match disputati: vittoria dell’Udinese in rimonta e per 2-1.

The post Serie A, terza sconfitta consecutiva per il Monza di Berlusconi e Galliani appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG