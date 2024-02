L’Atalanta di Gasperini conquista una preziosa vittoria contro il Sassuolo nella 25^ giornata di Serie A: il racconto del match

L‘Atalanta di Gasperini ha ottenuto una grande vittoria contro il Sassuolo di Dionisi nel match della 25^ giornata di Serie A.

Il successo per 3-0arriva grazie ai gol di Pasalic e Koopmeiners, che hanno garantito alla Dea il controllo del gioco. Tuttavia, Pinamonti ha sbagliato un rigore sul temporaneo 1-0 per il Sassuolo. Con questa vittoria, i nerazzurri si trovano ora soli al quarto posto con 45 punti, mentre i neroverdi rimangono fermi a quota 20, al quartultimo posto in classifica.

