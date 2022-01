Serie A, Verona-Bologna: le formazioni ufficiali

Allo stadio Bentegodi di Verona va in scena l’anticipo della 23esima giornata del campionato di Serie A. Di fronte ci sono l’Hellas di Igor Tufor e il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Le due squadre sono separate in classifica da appena tre punti, con i padroni che hanno, però, una partita in più. Si preannuncia, dunque, una sfida scoppiettante.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Casale, Gunter; Faraoni, Veloso, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. A disp. Pandur, Berardi, Kalinic, Lasagna, Ruegg, Bessa, Depaoli, Sutalo, Ragusa, Coppola, Tameze. All. Tudor.

BOLOGNA (5-3-2): Skorupski; Hickey, Bonifazi, Medel, Binks, Theate; Soriano, Dominguez, Svanberg; Orsolini, Sansone. A disp. Bardi, Bagnolini, Viola, Van Hooijdonk, Pyyhtia, Vignato, Cangiano, Raimondo, Annan, Falcinelli. All. Mihajlovic.

Arbitro: Gariglio di Pinerolo

Assistenti: Cecconi e Lombardo

IV uomo: Marcenaro

VAR: Giacomelli

AVAR: Rossi