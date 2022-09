Mauro Balata, Presidente della Lega Serie B, ha parlato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com sulla stagione

Mauro Balata, Presidente della Lega Serie B, ha parlato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com sulla stagione. Le sue dichiarazioni:

«Nelle ultime due stagioni sportive c’è stata una crescita sotto il punto di vista tecnico-sportivo, oltre che del nostro prodotto calcistico: la tecnologia, le innovazioni e la digitalizzazione ci hanno consentito di fare cose straordinarie, fino a due anni fa impensabili. Riforme? Io in mattinata ho parlato della necessità di portare avanti alcune riforme e modificare alcune norme. C’è bisogno dello Stato: serve mettere i giovani calciatori italiani nelle stesse condizioni degli stranieri, poi chi è più bravo gioca, ma serve fare in modo che siano nelle stesso condizioni normative, ordinamentali e fiscali. Presenteremo delle idee nella prossima assemblea ad inizio ottobre ma alcuni progetti sono già in cantiere nelle nostre società e questo significa trovare dall’interno trovare soluzioni nell’interesse di tutti».

