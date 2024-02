Le parole in conferenza stampa del tecnico della Reggiana Alessandro Nesta in vista della gara contro la Feralpisalò

In vista del match contro la Feralpisalò, l’allenatore della Reggiana (ex bandiera del Milan) Alessandro Nesta ha parlato così in conferenza stampa. Le parole a Tuttomercatoweb.

«I risultati dicono che siamo entrambe in forma, abbiamo trovato la quadra rispetto a qualche mese fa e ora c’è più entusiasmo. Sarà una gara difficile per tutte e due le squadre, con la Feralpi che concede pochi spazi come del resto tutte le squadre che lottano per salvarsi. Mi aspetto una squadra ordinata e consapevole di cosa deve fare. In rosa hanno giocatori che corrono e sanno cosa serve per raggiungere la salvezza, in Serie B non si vincono le partite per caso»

