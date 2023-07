Dopo i dubbi e il caos dell’ultimo periodo, oggi è finalmente arrivata la sentenza ufficiale della FIGC su Reggina, Lecco e Siena

Dopo i dubbi e il caos dell’ultimo periodo, oggi è finalmente arrivata la sentenza ufficiale della FIGC su Reggina, Lecco e Siena.

Gli amaranto non sono stati ammessi al prossimo campionato di Serie B, mentre invece il Lecco ci sarà. L’ultima sentenza, infine, riguarda il Siena che non parteciperà al prossimo campionato di Serie C.

