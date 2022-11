Serie V, è la giornata dei pareggi. Il dodicesimo turno di campionato, in attesa della fine, ha visto il trionfo delle X

In Serie B i pareggi hanno contrassegnato la dodicesima giornata. In attesa di Reggina-Genoa di domani sera, che contribuirà a fare chiarezza sulla zona di vertice, il Frosinone di Grosso ha fatto un allungo che momentaneamente lo mette a un +5 sulla seconda in classifica.

Nel suo consueto punto sulla categoria, Nicola Binda su La Gazzetta dello Sport ha scritto: «I punti pesano già, strappare un pareggio non è un’idea malvagia. Anche se siamo solo alla giornata n.12. L’apprensione dopotutto l’hanno già manifestata le società: 8 di loro hanno cambiato l’allenatore, tante quante l’hanno fatto nella scorsa stagione (e siamo

solo a una in meno dei precedenti due campionati a 20 squadre)».

L’articolo Serie B, trionfano i pareggi proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG