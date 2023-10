Le parole di di Andrea Abodi, Ministro per lo Sport, sullo sviluppo del campionato di Serie C. Tutti i dettagli

Andrea Abodi ha parlato in occasione della visita alla sede della Lega Pro.

PAROLE – «Quando i rapporti sono trasparenti, aperti e rispettosi dei diversi ruoli, il dialogo risulta sempre proficuo e costruttivo. Ringrazio il Presidente Marani per l’invito a partecipare all’incontro odierno che ha portato alla luce la necessità di un confronto sugli impatti dell’entrata in vigore della Riforma dello sport, nonostante l’effetto prodotto dai correttivi previsti nel d.lgs.120/2023. Farò tesoro di quanto emerso oggi, che la Lega mi proporrà in forma strutturata con un documento sui vari temi oggetto dell’incontro, con l’obiettivo di contribuire a migliorare il sistema, che ne ha estremo e urgente bisogno».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG