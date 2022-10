Durante Vado-Ligorna, nel girone A di Serie D, il presidente del Vado ha insultato l’arbitro direttamente dagli spalti con un megafono

Vicenda molto curiosa successa durante il derby ligure tra Vado e Ligorna, nel girone A di Serie D. Dopo l’espulsione di tre giocatori di casa, il presidente del Vado, Franco Tarabotto, ha iniziato ad inveire contro l’arbitro, usando un megafono direttamente dagli spalti.

Il giudice sportivo non ha potuto non prendere provvedimenti e gli ha comminato una multa di 1.000 euro per aver, come da referto arbitrale «diffuso attraverso l’altoparlante dello stadio un’espressione ingiuriosa all’indirizzo della terna arbitrale e per avere i propri sostenitori rivolto insulti all’arbitro al temine della gara».

L’articolo Serie D: presidente protesta… con un megafono dagli spalti proviene da Calcio News 24.

