Sersanti al Lecco dalla Juventus Next Gen: definito il prestito del centrocampista, ecco tutti i dettagli dell’operazione

Il futuro di Alessandro Sersanti sarà in Serie B, con la maglia del Lecco. Il centrocampista classe 2002 lascia la Juventus Next Gen in prestito, con l’ufficialità attesa già questo pomeriggio.

Due anni a Torino per il calciatore: 36 presenze, 1 gol e 1 assist nella prima stagione, 38 gettoni conditi da 3 gol e 2 assist nella scorsa sotto la guida di Massimo Brambilla.

The post Sersanti al Lecco dalla Juventus Next Gen: definito il prestito del centrocampista appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG